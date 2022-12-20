В Полтаве и Харькове произошли взрывы

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове и Полтаве

В Полтаве услышали звук взрыва, передает украинский Telegram-канал «Суспильне». Также о сильной детонации в ином украинском городе, Харькове, сообщил Telegram-канал «Политика страны». Подробностей произошедшего не приводится.

Ранее, ночью 20 декабря, сильный взрыв произошел под Изюмом в Харьковской области, детонация повлекла пожар.

Вскоре стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский приехал в Артемовск, который сейчас штурмуют российские войска. Поездка не была анонсирована. Это уже вторая с начала месяца поездка Зеленского в подконтрольные Киеву части Донбасса.