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14:22, 20 декабря 2022Бывший СССР

В Полтаве и Харькове произошли взрывы

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове и Полтаве

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

В Полтаве услышали звук взрыва, передает украинский Telegram-канал «Суспильне». Также о сильной детонации в ином украинском городе, Харькове, сообщил Telegram-канал «Политика страны». Подробностей произошедшего не приводится.

Ранее, ночью 20 декабря, сильный взрыв произошел под Изюмом в Харьковской области, детонация повлекла пожар.

Вскоре стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский приехал в Артемовск, который сейчас штурмуют российские войска. Поездка не была анонсирована. Это уже вторая с начала месяца поездка Зеленского в подконтрольные Киеву части Донбасса.

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Василий Мека
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