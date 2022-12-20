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01:55, 20 декабря 2022Экономика

Социолог допустил превращение Германии в «государство нищих»

Социолог Шнайдер допустил превращение ФРГ в «государство нищих» из-за кризиса

Фото: Unsplash

Немецкий социолог Ульрих Шнайдер заявил, что ФРГ проходит путь превращения в «государство нищих». С таким прогнозом он выступил в интервью журналу Focus.

Шнайдер допустил превращение Германии в «государство нищих» из-за резкого скачка цен на энергоносители и роста стоимости жизни, которые грозят социальным кризисом и серьезными последствиями для страны.

«Резкое повышение стоимости жизни привело к росту бедности в Германии. Люди, которые так или иначе бедны, стали еще беднее, их покупательская способность еще уменьшилась, они больше не знают, как им в финансовом отношении прожить месяц», — отметил эксперт.

По словам социолога, с проблемами сталкиваются и представители среднего класса, поскольку у них нет резервов. Поэтому ремонт стиральной машины или автомобиля «быстро превращаются в катастрофу».

«Германия на протяжении многих десятилетий была современным социальным государством. Мы не должны допустить, чтобы оно незаметно превратилось в государство нищих, потому что мы не даем бедным то, в чем они нуждаются», — призвал он.

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Марина Совина
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