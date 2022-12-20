Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:38, 20 декабря 2022Экономика

Названы потери зарубежных IT-компаний от ухода из России

Минцифры: потери иностранных IT-компаний от ухода из России составили 650-700 млрд рублей

Фото: Shutterstock

Уход с российского рынка обошелся иностранным IT-компаниям более чем в полтриллиона рублей, подсчитали в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев, передает ТАСС.

«По нашим оценкам, потери международных IT-компаний, которые прекратили свою деятельность на территории страны, только в 2022 году составили 650-700 миллиардов рублей», — сказал Шадаев. Он добавил, что решение покинуть рынок с потерей выручки зарубежные компании приняли самостоятельно.

Материалы по теме:
Не рассчитали. Тысячи россиян решили временно жить за границей. С какими трудностями они столкнулись?
Не рассчитали.Тысячи россиян решили временно жить за границей. С какими трудностями они столкнулись?
23 сентября 2022
Стресс на работе убивает людей и бьет по экономике. Почему выгорание грозит стать самой страшной эпидемией XXI века?
Стресс на работе убивает людей и бьет по экономике.Почему выгорание грозит стать самой страшной эпидемией XXI века?
8 ноября 2022

Министр также сообщил, что Россия будет работать только с теми государствами, которые готовы к сотрудничеству и совместным проектам. В частности, речь идет о странах Латинской Америки, Ближнего Востока и Азии. При этом, по словам Шадаева, Россия не собирается изолироваться от международных партнеров и будет искать возможности для кооперации на основе честного партнерства.

Параллельно глава ведомства также рассказал, что после начала спецоперации на Украине из России за границу уехали и не вернулись 10 процентов айтишников — около 100 тысяч человек. Примерно 80 процентов сотрудников продолжают из-за границы работать на российские компании, уточнил Шадаев.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Грушко
Обсудить
Последние новости
Мощный пожар на российском газопроводе сняли на видео
Минобороны заявило о поражении склада боеприпасов ВСУ
Минобороны объявило об уничтожении нескольких единиц авиации ВСУ российскими ПВО
Российские ВКС сбили два украинских МиГ-29 в ДНР
Минобороны заявило об уничтожении до 30 бойцов ВСУ в Харьковской области
В Европе отчитались о сокращении потребления газа
Минобороны рассказало о поражении ВСУ на краснолиманском направлении
Российские войска продолжили наступление на донецком направлении
Зеленский приехал в Артемовск
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.