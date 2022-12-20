Названы потери зарубежных IT-компаний от ухода из России

Минцифры: потери иностранных IT-компаний от ухода из России составили 650-700 млрд рублей

Уход с российского рынка обошелся иностранным IT-компаниям более чем в полтриллиона рублей, подсчитали в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев, передает ТАСС.

«По нашим оценкам, потери международных IT-компаний, которые прекратили свою деятельность на территории страны, только в 2022 году составили 650-700 миллиардов рублей», — сказал Шадаев. Он добавил, что решение покинуть рынок с потерей выручки зарубежные компании приняли самостоятельно.

Министр также сообщил, что Россия будет работать только с теми государствами, которые готовы к сотрудничеству и совместным проектам. В частности, речь идет о странах Латинской Америки, Ближнего Востока и Азии. При этом, по словам Шадаева, Россия не собирается изолироваться от международных партнеров и будет искать возможности для кооперации на основе честного партнерства.

Параллельно глава ведомства также рассказал, что после начала спецоперации на Украине из России за границу уехали и не вернулись 10 процентов айтишников — около 100 тысяч человек. Примерно 80 процентов сотрудников продолжают из-за границы работать на российские компании, уточнил Шадаев.