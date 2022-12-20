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20:37, 20 декабря 2022Силовые структуры

Россиянка до смерти забила мать молотком и получила срок

В Волгоградской области женщина получила восемь лет колонии за убийство матери

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Волгоградской области к восьми годам колонии общего режима приговорили россиянку, убившую свою мать. Об этом во вторник, 20 декабря, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, 13 июня в частном доме села Ольховка между 52-летней жертвой расправы и ее дочерью произошел конфликт. Молодая женщина, находившаяся в состоянии сильного алкогольного опьянения, агрессивно отреагировала на замечания пенсионерки — взяла молоток и нанесла несколько прицельных ударов по голове жертвы. После этого она принялась душить свою мать.

Завершив расправу, убийца вытащила тело во двор домовладения и бросила в выкопанную яму, после чего засыпала землей. Медики установили, что причиной смерти стала механическая асфиксия и попадания почвы в дыхательные пути.

8 декабря сообщалось, что в Саратове суд приговорил к 19 годам колонии мужчину за убийство и расчленение родителей.

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Владимир Седов
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