Известная актриса тайно купила дом в США

Актриса Джин Смарт купила дом в Лос-Анджелесе за $5,2 миллиона

Американская актриса Джин Смарт, известная по ролям в сериалах «24 часа» и «Хитрости», тайно купила дом в США — объект не выходил в открытую продажу. Артистка отдала за недвижимости 5,2 миллиона долларов, сообщает Dirt.

В прошлом дом принадлежал продюсеру и сценаристу Дональду Тодду, который продал его комику Джорджу Лопесу за 2,5 миллиона долларов. В 2011 году собственность перешла к бывшей жене Лопеса Энн, она выставила объект на продажу и продала его Смарт в 2022-м.

Площадь дома составляет около 492 квадратных метров. Внутри него пять спален и пять ванных, а также двухэтажное фойе с массивной лестницей, гостиная с балочным потолком, столовая с камином, библиотека и солярий. Помимо основного здания, на участке имеется парковка. Территория окружена живой изгородью и высокими деревьями.

Ранее в декабре телеведущая Эллен Дедженерес и ее супруга, актриса Порша де Росси, купили новый дом по рекордной цене для района. Пара заплатила за поместье в окрестностях Санта-Барбары 70 миллионов долларов.