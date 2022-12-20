«Норникель» поддержит коренные народы Таймыра

«Норникель» запустил ежегодный конкурс для поддержки коренных народов Таймыра

Компания «Норникель» запустила ежегодный конкурс проектов «Мир Таймыра», направленный на поддержку традиционного уклада жизни коренных малочисленных народов полуострова. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Проект будет реализован в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края. Размер грантов составляет от 2 до 6,5 миллионов рублей. Их могут получить некоммерческие организации, семейные (родовые) общины, государственные и муниципальные учреждения Таймыра. Участники могут получить сопровождение и консультации наставников.

В конкурсе представлены четыре номинации, охватывающие разные сферы жизни, однако их направленность не уточняется. Заявки на конкурс будут приниматься до 28 февраля 2023 года, итоги подведут 31 марта 2023 года. Награждение победителей намечен на апрель 2023 года в рамках празднования Дня оленевода.

Успехи первого конкурса 2021-2022 годов показали востребованность и актуальность инициативы — тогда было подано 84 заявки, из них поддержку получили 28 проектов на общую сумму 46 миллионов рублей. Всего в программу поддержки коренных малочисленных народов Севера входит более 40 мероприятий, на них выделяется 2 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что в Норильске появится арктическая «Школа высоких широт». Учреждение планируется построить до 2025 года. По словам президента «Норникеля» Владимира Потанина, школа станет самой большой в российской Арктике, туда должны принять до 1100 учеников.