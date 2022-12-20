Мать офицера из Солнечногорска рассказала о выплатах за участие в спецоперации

Мать офицера из Солнечногорска рассказала о быстрой выплате за его участие в спецоперации

Старший сын жительницы Солнечногорского городского округа с октября принимает участие в боях в зоне специальной военной операции. Положенные семье президентские и региональные выплаты на счет матери пришли, когда он еще находился в поезде, отметила женщина.

У молодого человека профессиональное военное образование. В кадетском корпусе он стал командиром взвода, а потом отправился служить в Росгвардию. Повестку по мобилизации офицер получил осенью, сообщает «360».

«Они отправлялись на боевое слаживание с зону спецоперации 10 октября, и еще пока они были в поезде, пришли выплаты. Проблем не было ни с задержкой, ни с чем. Все пришло своевременно», — заявила Надежда Викторовна.

