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14:15, 20 декабря 2022Наука и техника

Физики предложили искать инопланетян с помощью гравитационных волн

В НАСА предложили искать гигантские космические корабли с помощью LIGO

Фото: Pixabay / CC0 Public Domain

Группа физиков НАСА опубликовала статью в репозитории препринтов arXiv, в которой авторы предложили использовать детекторы гравитационных волн LIGO для поиска гигантских космических кораблей гипотетических внеземных цивилизаций.

Согласно выводам ученых, одним из условий обнаружения таких волн являются гигантские размеры порождающих их звездолетов, которые должны быть сравнимы с Юпитером. Такие корабли авторы назвали Быстрыми и/или массивными ускоряющимися космическими аппаратами, или RAMAcraft (Rapid And/or Massive Accelerating spacecraft). Они также должны перемещаться очень быстро — вплоть до одной десятой скорости света. Наконец, аппараты должны находиться в относительной близости от Земли, на расстоянии 326 тысяч световых лет.

Исследователи также отмечают, что, если инопланетяне используют «варп-двигатели», искривляющие пространственно-временной континуум, астрофизики должны быть в состоянии обнаружить их, поскольку такой корабль также будет генерировать заметные гравитационные волны.

Преимущество LIGO перед традиционным методом поиска внеземных цивилизаций с помощью радиотелескопов состоит в том, что гравитационно-волновые детекторы регистрируют сигналы одновременно со всех направлений и источников, которых насчитывается порядка ста миллиардов, тогда как радиодетекторы охватывают лишь несколько десятков тысяч звезд. Кроме того, в будущем гравитационно-волновые инструменты будут становиться чувствительнее, что позволит регистрировать более слабые сигналы.

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Александр Еникеев
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