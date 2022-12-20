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05:35, 20 декабря 2022Путешествия

Российская тревел-блогерша назвала плюсы поездки в Стамбул в несезон

Блогерша Саша Коновалова назвала плюсом поездки в Стамбул зимой низкие цены в отелях

Фото: Nick Night / Unsplash

Российская тревел-блогерша Саша Коновалова, часто путешествующая по Турции, поделилась плюсами и минусами поездки в Стамбул в зимнее время года. Об этом она рассказала в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам россиянки, несезоном в Турции считается период с конца осени до апреля, с перерывом на Новый год. Путешественница заметила, что зимой цены в отелях намного снижаются, а выбор вариантов размещения становится «просто огромным». Тем не менее 2022 год она назвала исключением — из-за пандемии и двухлетней паузы в мировом туризме в Стамбуле наблюдается ажиотажный наплыв отдыхающих.

«Зимой в Стамбуле стоит всегда иметь варианты досуга на случай дождя. Например, пойти на шопинг, посетить турецкий хамам, посидеть в уютном кафе (благо, что даже в холодную погоду и сильный дождь работают живописные открытые террасы с обогревателями), отправиться во дворец Долмабахче или Топкапы», — порекомендовала автор блога.

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Девушка поделилась, что без очередей в Айя-Софию можно попасть после 19 часов вечера в плохую погоду, а на Галатскую башню — рано утром. Также она посоветовала посетить мечеть в Сулеймание, которая входит в пятерку самых красивых и значимых в Стамбуле.

«Толпы сейчас повсюду. В пиковые часы трудно гулять по центральным улицам. А на Истикляль (главная "пешеходка" Стамбула) с 14 до 17 часов примерно такая же картина, как в метро в час пик. Зато с удовольствием погуляла в тех местах, куда многие поленились добраться (холм Чамлыджа, "мечеть Эрдогана", Галатапорт)», — добавила россиянка.

Ранее Ереван и Стамбул стали самыми популярными зарубежными направлениями у россиян для отдыха в одиночестве на Новый год.

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Дарья Рыбак
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