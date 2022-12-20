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18:14, 20 декабря 2022Путешествия

Раскрыты самые популярные заграничные направления среди российских бизнесменов

«Туту.ру»: Минск и Стамбул вошли в топ самых популярных направлений для делового туризма

Фото: Shutterstock

В число наиболее востребованных заграничных направлений для делового туризма у россиян в 2022 году вошли Минск, Стамбул, Ереван, Ташкент и Алма-Ата. Самые популярные среди российских бизнесменов зарубежные маршруты раскрыли аналитики сервиса путешествий «Туту.ру», их исследование попало в распоряжение «Ленты.ру».

Так, специалисты отмечают, что доля командировок в Минск сократилась с 32,7 до 21,9 процента. Среди зарубежных направлений заметно возросла доля Стамбула — с 5,3 до 9,2 процента. Кроме того, россияне стали чаще ездить по рабочим делам в киргизский Ош и казахстанский Петропавловск, которые не входили в топ-10 в 2021 году.

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При этом эксперты подчеркнули, что около 98 процентов всех купленных билетов у бизнес-клиентов сервиса в 2022 году пришлось на внутренние направления, и лишь два процента — на билеты за границу. Однако, судя по данным бронирований отелей, доля заграничных командировок может быть больше: на объекты внутри России пришлось 92,5 процента заказов, за рубежом — 6,5 процента.

Чаще всего в командировки по России бизнесмены отправлялись в Москву и Санкт-Петербург, в общей сложности на эти два направления в 2022 году пришлось около 36 процентов бронирований билетов. Доля российской столицы тем временем снизилась за год с 28,2 до 25,7 процента, Петербурга — с 11,4 до 10,5 процента.

В свою очередь, возросла доля Сочи среди внутренних направлений у деловых путешественников: с 1,5 до 2,3 процента. Более того, в топ-10 городов для командировок по России в 2022 году вошли Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Тюмень, Нижний Новгород, Уфа и Казань.

Ранее в декабре сервис «Туту.ру» назвал самые популярные авианаправления России в 2022 году. Аналитики сообщили, что чаще всего в 2022 году отечественные туристы летали между Москвой и Сочи.

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Фариза Бацазова
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