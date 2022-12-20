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18:58, 20 декабря 2022Силовые структуры

ФСБ задержала главу ЦОДД Новосибирска за миллионную взятку

ФСБ задержала начальника ЦОДД Новосибирска Трещева по делу о взятке в 1,2 млн рублей

Фото: ГКУ «ЦОДД» / «НГС.НОВОСТИ»

Сотрудники ФСБ задержали по подозрению в получении взятки в 1,2 миллиона рублей начальника центра по организации дорожного движения (ЦОДД) Новосибирска Вячеслава Трещева. Об этом сообщает Ngs.ru.

По версии следствия, он получил от представителей двух фирм деньги за содействие в заключении госконтракта на установку систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Задержанный в прошлом занимал должность главы управления ГИБДД Новосибирской, а затем и Томской областей. Руководителем ЦОДД он стал в 2021 году.

Ранее 20 декабря сообщалось об аресте начальника отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю по делу о получении взятки в 850 тысяч рублей. Полицейский был задержан с поличным сотрудниками ФСБ. После этого Следственный комитет России возбудил уголовное дело, по которому также проходят двое бывших сотрудников МВД.

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Любовь Ширижик
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