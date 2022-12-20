Начальника отдела по борьбе с преступностью МВД Приморья арестовали за взятку

Суд арестовал главу отдела уголовного розыска УМВД Приморья за взятку в 850 тыс. руб.

В Уссурийске суд арестовал на два месяца начальника отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю по делу о получении взятки в 850 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Полицейский был задержан с поличным сотрудниками ФСБ. После этого Следственный комитет России возбудил уголовное дело, по которому также проходят двое бывших сотрудников МВД.

По версии следствия, весной 2022 года начальник отдела по борьбе с организованной преступностью и оперативки узнали о расследовании кражи имущества у жительницы Уссурийска. Выяснив возможных причастных к преступлению, полицейские потребовали взятку у потерпевшей за поиск и возврат похищенного. При передаче денег их задержали.