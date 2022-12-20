Последствия экономических разногласий США и ЕС оценили

Экономист Григорьев: на Россию не повлияют экономические разногласия США и ЕС

Прямого влияния от экономических разногласий США и Евросоюза (ЕС) на Россию не будет, считает кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. В беседе с «Лентой.ру» он оценил последствия противоречий Вашингтона и Брюсселя.

Ранее политолог Сунь Яньхун из Европейского института Китайской академии общественных наук усомнилась, что США пойдут навстречу Европе в вопросе изменения закона о снижении инфляции (Inflation Reduction Act — IRA), который вызвал разногласия.

Ни на какие уступки Евросоюзу США не пойдут Владимир Григорьев экономист

«Они приняли этот закон в своих интересах и будут отстаивать эти интересы дальше. Америке это выгодно по одной простой причине: экономика Евросоюза — это единственная экономика современного мира, которая составляет конкуренцию американской. Китайская экономика такой в полной мере не является, потому что качество экономики Китая ниже. У них нет такого ассортимента продукции, которое производит США и Евросоюз. Поэтому Америке выгодно пошатнуть позиции ЕС как прямого конкурента», — заявил Григорьев.

Влияние на Россию

Экономист отметил, что прямого влияние на Россию экономические разногласия США и ЕС не окажут. Однако косвенный эффект может быть, добавил он.

«Если ситуация в ЕС будет ухудшаться, а она будет ухудшаться, то нельзя исключить того, что такой единый западный фронт начнет потрескивать. Для того чтобы ситуацию улучшить, крупные игроки Евросоюза должны попробовать удержать отношения с Россией. Такой косвенный эффект возможен», — рассказал Григорьев.

Ранее президент США Джо Байден признал несовершенство закона о снижении инфляции, возмутившего Европу, однако не стал просить за него прощения. «США не извиняются, и я, автор этого закона, не буду извиняться», — подчеркнул он.