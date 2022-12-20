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17:57, 20 декабря 2022Экономика

Volkswagen потребовал от сотрудников в Китае работать сверхурочно

Bloomberg: Volkswagen потребовал от сотрудников на заводе в КНР работать сверхурочно 3 дня

Фото: Thomas Peter / Reuters

Немецкий автопроизводитель Volkswagen потребовал от сотрудников завода в китайском городе Фошань работать сверхурочно минимум три дня с 19 по 21 декабря, чтобы компенсировать производственные потери из-за роста заболеваемости COVID-19 среди работников, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Сотрудники обоих смен должны будут работать ежедневно по 11 часов в день вместо обычных восьми часов. Таким образом, компания стремится «наверстать упущенное» и выполнить производственный план до конца года, сказал источник.

При этом новые требования об увеличении времени работы коснутся не всего персонала предприятия, которое выпускает около 600 тысяч автомобилей в год. В первую очередь, трудовая нагрузка возрастет у некоторых работников на линиях сварки, покраски, общей сборки и ремонта.

Volkswagen владеет несколькими крупными предприятия в разных городах страны, включая Чанчунь на севере, Шанхай на востоке и Фошань на юге. Все три завода столкнулись с проблемами в работе в условиях ранее проводившейся властями Китая политики «нулевой терпимости» к коронавирусу. Предприятия были вынуждены время от времени переходить на производство в рамках замкнутого цикла, когда рабочие не могли покидать объект, а также останавливать производственные линии и менять планы по выпуску автомобилей.

Так, 28 ноября стало известно, что Volkswagen остановил производство из-за увеличения числа случаев заболевания коронавирусом в Чэнду, а также две линии на заводе в Чанчуне. Позднее источники в отрасли сообщили Bloomberg, что ключевой причиной для принятия решения об приостановке производства стала нехватка автозапчастей на фоне локдаунов.

Последнее решение об увеличении часов выработки говорят о том, что компания хочет любой ценой достичь целевых показателей производства, несмотря на распространение COVID-19. По данным агентства, поступали сообщения, что некоторые автопроизводители просили сотрудников приходить на рабочее место даже если они больны или требовали досрочно выходить из отпусков.

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Данил Дмитриев
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