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21:24, 20 декабря 2022Россия

Путин провел встречу с главой ЛНР

Президент России Путин провел встречу в Кремле с врио ЛНР Пасечником
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Sputnik / Aleksey Nikolskyi / Kremlin / Reuters

Президент России Владимир Путин провел отдельную встречу с временно исполняющим обязанности главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонидом Пасечником. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча состоялась в Кремле во вторник, 20 декабря. Отмечается, что в ходе беседы российский лидер попросил врио ЛНР рассказать о работе в сфере хозяйственных вопросов, в том числе здравоохранения, социальной сферы и экономики. «А потом поговорим, конечно, и по всем другим вопросам», — добавил Владимир Путин.

Кроме того, глава государства указал, что ситуация в регионе остается весьма сложной.

Ранее временно исполняющим обязанности глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денису Пушилину и Леониду Пасечнику присвоили высшую степень ордена «За заслуги перед Отечеством».

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Марина Совина
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