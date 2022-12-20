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23:51, 20 декабря 2022Россия

Путин обвинил Запад в замалчивании обстрелов Донецка военными ВСУ

Путин обвинил иностранные СМИ и правозащитников в замалчивании обстрелов Донецка ВСУ

Фото: пресс-служба Кремля

На Западе молчат об обстрелах жилых кварталов Донецка военными Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

Во время встречи с врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денисом Пушилиным, российский лидер отметил, что «никакие иностранные средства массовой информации, правозащитные организации, что называется, голоса по этому поводу не подают».

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Марина Совина
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