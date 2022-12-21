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17:02, 21 декабря 2022Бывший СССР

Власти Киргизии приступили к дерусификации Бишкека

Власти Киргизии заявили о разработке новых названий четырех районов Бишкека

Фото: imageBROKER.com / Globallookpress.com

Власти Бишкека приступили к дерусификации города, начав разрабатывать новые названия четырех районов. Об этом заявил директор Госагентства по делам государственной службы и местного самоуправления Эльчибек Жантаев, передает «Sputnik Кыргызстан».

«Они [местные власти] уже обозначили свою позицию, противодействия не будет. Готовятся предложения о переименовании всех четырех районов. Будут названия кыргызскими или нет, станет понятно, когда дело дойдет до общественного обсуждения», — рассказал он.

Жантаев также отметил, что продолжается работа с руководством Бишкека. По словам чиновника, власти готовы разработать закон. Помимо этого, он напомнил, что данный вопрос поднимался спикером парламента Киргизии Нурланом Шакиевым.

25 ноября политик призвал дерусифицировать названия районов Бишкека. Руководству Киргизии так и не удалось до конца реализовать планы по развитию государственного языка, а данная мера может стать первым шагом на этом пути, считает Шакиев. Районы города носят следующие названия: Первомайский, Октябрьский, Ленинский и Свердловский. Вскоре первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков назвал призыв к дерусификации Бишкека ударом по исторической памяти.

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Кристина Есикова
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