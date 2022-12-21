Раскрыты детали иска Блиновской из-за несостоявшейся встречи с матерью Маска

Суд Москвы рассматривает иск Блиновской из-за несостоявшейся встречи с матерью Маска

Замоскворецкий районный суд Москвы рассматривает иск российской блогерши Елены Блиновской к бизнесмену Максиму Кузнецову из-за несостоявшейся встречи с матерью американского миллиардера Илона Маска. Новые детали дела раскрыли журналисты KP.RU.

По данным издания, московский суд принял к рассмотрению иск Блиновской о защите прав потребителей еще в июле. Однако заседания несколько раз откладывали по причине того, что представители Кузнецова просили перевести все судебные разбирательства по месту жительства ответчика. В настоящее время бизнесмен проживает в Воронеже.

Отмечается, что Кузнецов обещал познакомить блогершу с матерью Маска Мэй. Блиновская собиралась предложить ей сотрудничество. За посреднические услуги Кузнецов взял у блогерши семь миллионов рублей, но в результате так и не выполнил обещание. Теперь она требует, чтобы бизнесмен выплатил ей 11 миллионов рублей.

О том, что Блиновская решила подать в суд на Кузнецова, журналистам стало известно в конце сентября. Тогда утверждалось, что блогерша хотела предложить матери Маска стать соавтором ее книги.

Елена Блиновская — российская блогерша, автор онлайн-курса «Марафон желаний». На ее страницу в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской в РФ и запрещена) сегодня подписаны 5,4 миллиона пользователей.