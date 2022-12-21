Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:28, 21 декабря 2022Интернет и СМИ

Раскрыты детали иска Блиновской из-за несостоявшейся встречи с матерью Маска

Суд Москвы рассматривает иск Блиновской из-за несостоявшейся встречи с матерью Маска

Фото: @elena_blinovskaya

Замоскворецкий районный суд Москвы рассматривает иск российской блогерши Елены Блиновской к бизнесмену Максиму Кузнецову из-за несостоявшейся встречи с матерью американского миллиардера Илона Маска. Новые детали дела раскрыли журналисты KP.RU.

По данным издания, московский суд принял к рассмотрению иск Блиновской о защите прав потребителей еще в июле. Однако заседания несколько раз откладывали по причине того, что представители Кузнецова просили перевести все судебные разбирательства по месту жительства ответчика. В настоящее время бизнесмен проживает в Воронеже.

Отмечается, что Кузнецов обещал познакомить блогершу с матерью Маска Мэй. Блиновская собиралась предложить ей сотрудничество. За посреднические услуги Кузнецов взял у блогерши семь миллионов рублей, но в результате так и не выполнил обещание. Теперь она требует, чтобы бизнесмен выплатил ей 11 миллионов рублей.

О том, что Блиновская решила подать в суд на Кузнецова, журналистам стало известно в конце сентября. Тогда утверждалось, что блогерша хотела предложить матери Маска стать соавтором ее книги.

Елена Блиновская — российская блогерша, автор онлайн-курса «Марафон желаний». На ее страницу в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской в РФ и запрещена) сегодня подписаны 5,4 миллиона пользователей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Орбан предложил исключить Киев из переговоров по Украине
Сборная Марокко пожертвовала все призовые за чемпионат мира-2022
Глава Чувашии раскрыл состояние пострадавшего при мощном взрыве на газопроводе
Собянин сравнил нагрузку на поликлиники Москвы из-за COVID-19 и ОРВИ
СБУ пришла в монастырь УПЦ в Сумской области
Пассажир подмосковной электрички в драке убил попутчика и выбросил из вагона
Украинский министр назвал ответственных за атаку на Rutube
Российские ученые нашли древнейшие следы первобытного человека у Полярного круга
Кремль прокомментировал сообщения о захвате убивших пленных россиян бойцов ВСУ
Матвиенко высказалась об уместности масштабных новогодних гуляний
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.