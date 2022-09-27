Блогерша Блиновская решила судиться из-за сорванной встречи с матерью Маска

Блиновская подала в суд на бизнесмена Кузнецова, обещавшего ей встречу с матерью Маска

Известная блогерша Елена Блиновская подала в Замоскворецкий районный суд иск о защите прав потребителей к индивидуальному предпринимателю Максиму Кузнецову. О том, что блогерша решила судиться с бизнесменом, который обещал ей организовать встречу с матерью основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска Мэй Маск, сообщил канал РЕН ТВ со ссылкой на материалы дела.

Кузнецов пообещал Блиновской организовать встречу с Маск и обеспечить дальнейшее сотрудничество с ней, следует из искового заявления. Предполагалось, что встреча Блиновской и Маск должна была состояться в Италии, после чего планировалась пресс-конференция и объявление о сотрудничестве. Кроме того, осенью 2022 года в Москве на форуме, организованном блогершей, Блиновская планировала совместно с Маск провести презентацию книги, соавтором которой должна была выступить мать миллиардера.

Их сотрудничество также предполагало общение с прессой, посещение телевизионных шоу, организацию благотворительной инициативы по сбору средств в помощь африканским детям для создания совместной сувенирной продукции.

Блиновская перевела Кузнецову часть оплаты по договору в размере 7,25 миллиона рублей. Однако предприниматель не исполнил свои обязательства надлежащим образом и в установленный срок, свидетельствуют материалы иска. Блиновская просит суд расторгнуть договор и взыскать с ответчика полную стоимости оплаты по договорам в размере 47 миллионов рублей, неустойку более 250 тысяч рублей, компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей и судебных расходов в размере 50 тысяч. Судебное заседание назначено на 26 октября.

Елена Блиновская — российская блогерша, автор онлайн-курса «Марафон желаний». На ее страницу в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской в России и запрещена) сегодня подписаны 5,4 миллиона пользователей. В январе 2022 года после скандального интервью с журналисткой Ксенией Собчак, в котором она задавала блогерше неудобные вопросы, вызвавшие у нее истерику, она объявила об уходе из «Марафона желаний».