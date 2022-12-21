Московского тренера секции по борьбе осудят за совращение маленьких учеников

В Москве будут судить тренера спортивной секции за совращение маленьких детей на занятиях

На юго-востоке Москвы суд рассмотрит дело 53-летнего тренера спортивной секции о совращение маленького мальчика. Об этом в среду, 21 декабря, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета России Юлия Иванова.

По данным ведомства, в июне 2022 года на занятиях по борьбе в Люблино фигурант приставал к ученику, когда они оставались наедине. Потерпевший рассказал обо всем родителям, и они обратились в полицию. Отмечается, что были установлены еще две жертвы спортсмена.

По факту произошедшего возбуждено дело по пункту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста») и пункту «в» части 2 статьи 242 («Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов») УК РФ.

Известно, что фигурант признал вину.

В начале декабря сообщилось, что в Коми осудили педофила, насиловавшего сына и дочь сожительницы и снимавшего это на видео. Россиянин признан виновным по статье 131 («Изнасилование»), 132 («Насильственные действия сексуального характера») и 242.2 («Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.