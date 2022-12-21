На Украине согласились получать сломанное энергооборудование

Гендиректор Litgrid Масюлис: Украина согласилась получать неработающее энергооборудование

Украина согласилась получать неработающее или сломанное энергетическое оборудование, чтобы самостоятельно ремонтировать его и использовать для поддержания работы своей энергосистемы. Об этом сообщил гендиректор оператора литовских энергосетей Litgrid Рокас Масюлис, передает Reuters.

Отмечается, что в настоящий момент в Litgrid ищут на складах все, что может пригодиться Киеву для устранения ущерба, который ранее был нанесен украинской энергетической инфраструктуре. По словам Масюлиса, Украине уже поставляют электрические трансформаторы, стоимость которых составляет около 2 миллионов евро за штуку.

Для отправки одного такого устройства весом почти в 200 тонн его необходимо сначала разобрать и слить масло, а на весь процесс требуется около двух недель. «Мы обновляем нашу сеть, и все, что мы демонтируем, мы отправляем Украине», — заявил Масюлис.

Ранее мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сообщил, что столица Литвы готова поддержать Украину отключением света, приняв участие в акции «Час с Украиной». В знак солидарности с Киевом власти города согласились на час выключить все рождественские декорации, в том числе освещение улиц и мостов.