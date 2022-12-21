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22:35, 21 декабря 2022Мир

Бойцов ВСУ обучат работе с Patriot в Германии

Американский чиновник: обучение украинских военных работе с ЗРК Patriot пройдет в Германии

Фото: Michal Fludra / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Обучение бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) обращению с зенитно-ракетным комплексом (ЗРК) Patriot пройдет в Германии и еще в одной стране. Об этом сообщил американский чиновник в беседе с телеканалом al-Jazeera.

Источник отметил, что в последний пакет военной помощи Вашингтона Киеву вошли боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и противорадиолокационные ракеты.

Ранее президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на миллиард долларов. Еще 850 миллионов долларов будет выделено по линии Пентагона. Госсекретарь США Энтони Блинкен уточнил, что Вашингтон передаст Украине ЗРК Patriot. Также в новый пакет помощи вошли ракеты HARM и боеприпасы для HIMARS.

Марина Совина
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