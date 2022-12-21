Мэр Донецка сообщил о погибших и раненых при обстреле города со стороны ВСУ

Мэр Донецка Кулемзин заявил о погибших и раненых при обстреле ВСУ Ленинского района

Украинские силы обстреляли Ленинский район Донецка, есть погибшие и раненые. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

По его словам, в результате атаки повреждены автомобили и строения.

Точные данные о количестве жертв и пострадавших уточняются, добавил глава города.

20 декабря на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным президент России Владимир Путин заявил, что Киев целенаправленно наносит удары по жилым кварталам Донецка и мирным жителям.

15 декабря власти ДНР сообщили о самом мощном с 2014 года обстреле Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ). По городу было выпущено 40 ракет из реактивной системы залпового огня «Град».