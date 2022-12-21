Экс-посол Молдавии в США заявил о неготовности Кишинева вступить в Евросоюз

Бывший посол Молдавии в США Мунтяну заявил, что страна не готова к вступлению в Евросоюз

Переговоры о вступлении Молдавии в Европейский союз (ЕС) непростые, для вхождения в региональное интеграционное объединение недостаточно и введения некоторых европейских норм в самой республике, заявил бывший посол Молдавии в США Игорь Мунтяну. Его слова передает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

«Переговоры с Евросоюзом намного сложнее, чем кажется на первый взгляд. Мало каждый день говорить, что Молдавия заслуживает войти в состав ЕС», — сказал Мунтяну, отметив, что не изменит ситуацию и механическое перенесение европейских правил в законодательство страны.

Ранее глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ обвинил российские власти в том, что они якобы планируют вторжение в республику в 2023 году. В российском парламенте, в свою очередь, ответили, что это заявление не обосновано ничем и преследует цель получения дополнительного финансирования.