Путин заявил об отсутствии ограничений по финансированию российской армии

Владимир Путин заявил, что нет никаких ограничений по финансированию ВС России

Нет никаких ограничений по финансированию Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время расширенного заседания коллегии Минобороны, трансляцию которого ведет Telegram-канал Кремля.

Глава государства обратил внимание представителей Минобороны, что страна дает армии «все что просят».

«Я хочу обратить внимание министра обороны, начальника Генерального штаба, всех командиров, которые здесь представлены, у нас нет никаких ограничений по финансированию. Страна, правительство дают все, что армия просит. Все», — подчеркнул президент.

Ранее Путин пообещал обеспечить безопасность граждан на всех территориях страны, в том числе и новых. Кроме того, он подчеркнул, что российские солдаты, офицеры и сержанты мужественно и стойко сражаются за Россию.

24 февраля Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).