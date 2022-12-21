Консультант по отношениям дала советы семьям на время праздников

Консультант по отношениям из Австралии предложила принять праздничный хаос

Консультант по отношениям из Австралии посоветовала семьям составить четкий план на время праздников и выделить три дня для встреч с родственниками. Она дала полезные советы в материале для 9 News.

В первую очередь Сандра Мартел-Акворт предложила избавиться от нереалистичных ожиданий от праздничных каникул и не расстраиваться, если они пройдут не как в лучших голливудских фильмах. «Именно это принятие несовершенства постепенно помогло нам с мужем принять хаос Рождества. И теперь мы профессионалы», — заверила она, добавив, что они выработали шесть правил, которыми с радостью делятся.

Первое правило — спланировать тактику поведения с родственниками, чтобы не возникало ненужных споров и ссор. Консультант посоветовала усердно себя контролировать: не касаться конфликтных тем в разговорах с близкими и не критиковать их. Второй совет она назвала «правилом трех дней». По ее мнению, в среднем празднование Рождества длится три дня. «Смиритесь с этим. Примите решение быть добрым и внимательным, а когда все закончится, вернитесь домой и пожалуйтесь на всех друзей и родственников», — порекомендовала Мартел-Акворт.

Третье правило — находить время для уединения. Это может быть утренняя прогулка или полчаса тишины за утренней чашкой кофе. По мнению специалистки, возможность побыть наедине с собой улучшает отношения в семье. Четвертое правило — не спорить с родственниками, даже если они провоцируют. Вместо этого стоит сменить тему или резко обратить их внимание на что-то отвлеченное.

Пятое правило — давать близким людям побыть в центре внимания и почувствовать себя важными. «В это время нужно спрашивать у кузин, чем они занимались весь год, и внимательно слушать их рассказы. Хвалить брата или невестку за работу и стараться проводить время с детьми», — объяснила она.

Шестое правило Мартел-Акворт — создать себе максимально комфортные условия, если планируется поездка к родным в другой город. Она предложила снять квартиру или отель, если в доме близких недостаточно места или неудобный диван. «Если у вас фантастические отношения с семьей, забудьте все, что я сказала. Мои правила предназначены для тех случаев, когда Рождество рискует стать невыносимым», — заключила специалистка.

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