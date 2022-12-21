Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:41, 21 декабря 2022Из жизни

Рабочие нашли на складе человеческое сердце

NBC News: в США рабочие нашли высохшее человеческое сердце на складе с солью

Кадр: News

Рабочие нашли высохшее человеческое сердце на складе с солью в американском городе Макьюэн, штат Теннесси. Об этом сообщает NBC News.

Рабочие заметили объект, похожий на камень странной формы, когда доставали соль из ангара, чтобы сделать соляной раствор. При ближайшем рассмотрении предмет оказался человеческим сердцем. По всей видимости, орган пролежал в ангаре долгое время, так как успел уже высохнуть.

«Первичное исследование сердца показало, что оно принадлежало взрослому мужчине», — заявили в Бюро расследований штата Теннесси. Специалисты проведут анализ ДНК, чтобы попытаться установить, чье это было сердце.

Материалы по теме:
«Эту тайну лучше оставить нераскрытой» Странные находки, мистические монолиты и коллекция костей: самые жуткие загадки 2020 года
«Эту тайну лучше оставить нераскрытой»Странные находки, мистические монолиты и коллекция костей: самые жуткие загадки 2020 года
9 января 2021
«Это безумно пугает» На дне озер иногда скрываются страшные тайны. Их раскрывают случайные люди
«Это безумно пугает»На дне озер иногда скрываются страшные тайны. Их раскрывают случайные люди
14 сентября 2019

«Я 32 года работаю в полиции и должен отметить, что эта находка входит в пятерку самых странных вещей, которые я когда-либо видел», — заявил шериф округа Хамфрис Крис Дэвис.

Ранее сообщалось, что полицейские в нигерийском штате Огун задержали пастора с двумя сообщниками, которых подозревают в том, что они похитили и убили мужчину ради проведения магического ритуала. В ходе допроса один из них признался, что знакомый колдун обещал хорошо заплатить за необходимые ингредиенты — человеческие голову, сердце, руки и ноги.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Путин анонсировал поставки «Сармата» российской армии
Путин начал выступление на коллегии Минобороны с минуты молчания
Путин заявил о достаточном числе мобилизованных в зоне СВО
Россияне посчитали рациональным забрать деньги из банков
В США призвали оспорить превосходство России в Арктике
Собчак показала новый дом
Шойгу заявил о стремлении Запада затянуть конфликт на Украине
Путин высказался о повсеместности беспилотников в ВС России
Путин заявил о проблемах при проведении частичной мобилизации
Путин оценил уровень вооружений в составе ядерной триады
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.