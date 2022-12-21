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12:45, 21 декабря 2022Экономика

Россиянам назвали лучшую иностранную валюту для хранения сбережений

Аналитик Самиев предупредил о риске ослабления евро в среднесрочной перспективе

Фото: Alexander Mils / Unsplash

В случае формирования мультивалютных накоплений лучше выбирать доллар, поскольку евро в среднесрочной перспективе может ослабевать к американской валюте ввиду кризиса, который переживает еврозона. Другие валюты, например, дирхам и юань, хоть и менее токсичны, но и менее удобны. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.

«Если есть задача держать какую-то долю сбережений в другой валюте и постоянно откладывать в них, например, пять-десять процентов дохода, то, выбирая между долларом и евро, лучше предпочесть доллар. Евро в среднесрочной перспективе может ослабевать к доллару ввиду многих факторов, в частности проблем, с которыми сталкивается еврозона», — предупредил аналитик.

Он отметил, что существует множество различных сценариев, которые могут изменить прогноз, но наиболее вероятным является все же ослабление евро к доллару. Вместе с тем степень токсичности указанных валют равнозначна.

«Можно было бы рассматривать другие валюты, например дирхамы и юани, которые сейчас широко рекламируются, они совсем не токсичны, но менее удобны и более волатильны», — считает Самиев.

Доллар на Московской бирже превысил отметку в 70 рублей. Об этом свидетельствуют данные площадки. Такого показателя американская валюта достигла впервые с 11 мая. На пике за один доллар давали 70,04 рубля. Сейчас он остановился ниже психологической отметки, 69,84 рубля за доллар.

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Наталия Белова
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