Россиянам назвали лучшую иностранную валюту для хранения сбережений

Аналитик Самиев предупредил о риске ослабления евро в среднесрочной перспективе

В случае формирования мультивалютных накоплений лучше выбирать доллар, поскольку евро в среднесрочной перспективе может ослабевать к американской валюте ввиду кризиса, который переживает еврозона. Другие валюты, например, дирхам и юань, хоть и менее токсичны, но и менее удобны. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.

«Если есть задача держать какую-то долю сбережений в другой валюте и постоянно откладывать в них, например, пять-десять процентов дохода, то, выбирая между долларом и евро, лучше предпочесть доллар. Евро в среднесрочной перспективе может ослабевать к доллару ввиду многих факторов, в частности проблем, с которыми сталкивается еврозона», — предупредил аналитик.

Он отметил, что существует множество различных сценариев, которые могут изменить прогноз, но наиболее вероятным является все же ослабление евро к доллару. Вместе с тем степень токсичности указанных валют равнозначна.

«Можно было бы рассматривать другие валюты, например дирхамы и юани, которые сейчас широко рекламируются, они совсем не токсичны, но менее удобны и более волатильны», — считает Самиев.

Доллар на Московской бирже превысил отметку в 70 рублей. Об этом свидетельствуют данные площадки. Такого показателя американская валюта достигла впервые с 11 мая. На пике за один доллар давали 70,04 рубля. Сейчас он остановился ниже психологической отметки, 69,84 рубля за доллар.