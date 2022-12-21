Опубликована карта боевых действий на Украине на 21 декабря

Минобороны опубликовало карту боевых действий на Украине на 21 декабря

Минобороны России в ходе брифинга показало карту боевых действий на Украине на 21 декабря. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Минобороны России

За минувшие сутки российские военные нанесли поражение украинским военнослужащим на купянском, краснолиманском и южно-донецком направлениях. Шесть украинских военных на краснолиманском направлении сдались в плен. На донецком направлении российские войска уничтожили более 80 солдат противника и несколько единиц техники, а также заняли новые рубежи.

За сутки были поражены 63 артиллерийских подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на огневых позициях, живая сила и военная техника в 87-ми районах.

По словам генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, российские войска уничтожили самоходную огневую установку украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» и радиолокационную станцию целеуказания П-18 в Херсонской области, а также радиолокационную станцию украинского зенитного ракетного комплекса С-300 в ДНР.

Помимо этого, в Херсонской области и ДНР были уничтожены три артиллерийских системы М-777 американского производства. В Запорожской области и ДНР уничтожили два ангара с вооружением и военной техникой иностранного производства, в Харьковской и Запорожской областях — два склада украинских артиллерийских боеприпасов.

В ДНР уничтожена боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», сбит самолет ВСУ Су-25 и уничтожен украинский вертолет Ми-8. Там же и в Херсонской области российские военнослужащие сбили два украинских беспилотника, а также перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в ЛНР.

Всего, по уточненным данным Минобороны, с начала проведения специальной военной операции Вооруженные силы России уничтожили 348 самолетов, 187 вертолетов, 2691 беспилотный летательный аппарат, 399 зенитных ракетных комплексов, 7179 танков и других боевых бронированных машин, 932 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3696 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7693 единицы специальной военной автомобильной техники.