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10:22, 21 декабря 2022Ценности

Ивлеева снялась в колготках с вырезом на ягодицах

Телеведущая Ивлеева поделилась снимком в пиджаке и колготках с вырезом на ягодицах

Фото: @nastyaivleeva

Российская телеведущая и актриса Анастасия Ивлеева поделилась с подписчиками снимком в откровенном наряде. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

31-летняя знаменитость опубликовала снимок, на котором она снялась в гримерке в образе зайца. На размещенном кадре телезвезда запечатлена в черном укороченном пиджаке и полупрозрачных колготках с оголяющим ягодицы вырезом. Образ блогерши дополнили атласные уши и меховой хвост белого цвета.

Кроме того, визажисты нанесли на лицо Ивлеевой яркий макияж в стиле smoky eyes, а волосы распустили. Из аксессуаров на ней — небольшие серьги. «Ой», — подписала ведущая свою публикацию.

В ноябре Ивлеева также пришла на премьеру сериала «Монастырь», в котором сыграла одну из главных ролей, в откровенном образе. Актриса посетила мероприятие, состоявшееся в Москве, в компании матери Натальи Никитиной. Фотографы запечатлели знаменитость в классическом пиджаке на голое тело и брюках черного цвета.

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Карина Черных
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