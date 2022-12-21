Марго Робби призналась в необычной страсти

Актриса Марго Робби призналась, что обожает рисковать

32-летняя актриса Марго Робби призналась, что любит рисковать и повсюду ищет адреналин. В интервью CBS накануне премьеры нового фильма «Вавилон» она рассказала о своей страсти и необычном таланте.

В «Вавилоне» Робби играет молодую звезду Голливуда 1920-х годов. В ходе беседы с журналистами она призналась, что, как и ее героиня, обожает рисковать.

Да, я люблю рисковать. Что я могу сказать? Я искатель острых ощущений. Если проект не пугает меня до чертиков, я обычно не соглашаюсь на него Марго Робби актриса

По сюжету героиня Робби умеет плакать по команде — этим же талантом обладает и сама актриса. Она призналась, что научилась этому, когда снималась в сериалах. «Я могу сказать режиссеру: "Вы хотите, чтобы слезы были на левом или правом глазу? И назовите мне слово, по которому слеза должна упасть". Честно говоря, звучит глупо, но во время съемок я просто думаю о чем-то грустном», — откровенно рассказала знаменитость.

Марго Робби снялась в 40 фильмах. Многие из них стали блокбастерами: «Однажды в... Голливуде», «Волк с Уолл-стрит», «Прощай, Кристофер Робин», «Отряд самоубийц: Миссия навылет».

Ранее Марго Робби рассказала о сцене поцелуя с Брэдом Питтом в «Вавилоне». Она призналась, что сама инициировала ее.