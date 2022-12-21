Собянин высказался о возможности проведения митингов в Москве

Мэр Собянин заявил, что москвичи смогут участвовать в митингах, когда придет время

Москвичи смогут участвовать в массовых мероприятиях и митингах, когда придет подходящее время. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, его слова приводит РИА Новости.

Градоначальник отметил, что лишь на городских мероприятиях есть возможность обеспечить соблюдение всех санитарных мер.

«Я думаю, что наступят времена — и москвичи, конечно, будут участвовать свободно во всех мероприятиях, как это было в предыдущие годы», — заявил мэр Москвы.