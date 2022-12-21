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13:54, 21 декабря 2022Россия

Собянин высказался о возможности проведения митингов в Москве

Мэр Собянин заявил, что москвичи смогут участвовать в митингах, когда придет время

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Москвичи смогут участвовать в массовых мероприятиях и митингах, когда придет подходящее время. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, его слова приводит РИА Новости.

Градоначальник отметил, что лишь на городских мероприятиях есть возможность обеспечить соблюдение всех санитарных мер.

«Я думаю, что наступят времена — и москвичи, конечно, будут участвовать свободно во всех мероприятиях, как это было в предыдущие годы», — заявил мэр Москвы.

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Марк Леонов
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