Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:19, 21 декабря 2022Россия

Стало известно об отмене послания Путина парламенту в 2022 году

«Ъ»: послание Путина Федеральному собранию переносится на 2023 год

Фото: Sputnik / Grigory Sysoyev / Pool / Reuters

Послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию в 2022 году не будет. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

Как стало известно изданию, «предподготовка» к выступлению велась, однако до масштабной работы над текстом в администрации президента дело не дошло. Собеседник «Ъ» пояснил, что Кремль намерен на 2023 год, до прояснения обстановки в специальной военной операции на Украине.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков допустил, что послание парламенту может состояться в следующем году. Он также исключил послание главы государства парламенту в письменной форме, подчеркнув, что такого не бывает.

Последний раз Путин обращался с посланием Федеральному собранию в апреле 2021 года. Он придал особую важность социально-экономическим проблемам, с которыми столкнулась Россия в период пандемии коронавируса.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский вылетел в Вашингтон для выступления перед Конгрессом США
Россия и Белоруссия переняли ядерную военную практику США
В США придумали альтернативу признанию России спонсором терроризма
Стало известно об отмене послания Путина парламенту в 2022 году
Поза Ким Кардашьян на фото в бикини рассмешила фанатов
Высокий уровень террористической опасности продлили в Курской области
Россиянам рассказали о приближении астрономической зимы
Стало известно о бедствии рыболовецкого судна в российском регионе
США выделят Украине новый пакет военной помощи и ЗРК Patriot
Военный аналитик уличил Польшу в планах нанести удар России с территории Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.