Шансы на пересмотр потолка цен на нефть оценили

Экономист Скрябин заявил, что потолок цен на нефть из России может быть пересмотрен

Потолок цен на российскую нефть может быть пересмотрен, но на данный момент нет понимания того, насколько будет снижен лимит. Кроме того, ясности не добавляет и отсутствие прозрачности в вопросе ответных мер со стороны России. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин.

«G7 стремится ограничить экспортные доходы России путем введения ограничительных мер. Различные схемы, и эмбарго в том числе, могут быть использованы как рычаг давления на государство и его бюджет. По крайней мере, такое впечатление складывается исходя из последних заявлений замминистра финансов США», — заметил Скрябин.

Он добавил, что те правила, которые установили в G7, предполагают пересмотр параметров потолка цен через какое-то время. Но нет понимания, насколько будет снижен лимит. Тем не менее Скрябин предположил, что величина понижения должна быть минимальной, чтобы не разбалансировать рынок.

«Пока преждевременно рассуждать, какое влияние такие меры окажут на рынок нефти. Все еще нет ясности с последствиями эмбарго: оно вступило в силу 5 декабря, и переходный период в течение 45 дней еще не прошел. Нужно отметить, что отсутствует прозрачность и в вопросе ответных мер России», — заключил аналитик.

Экспорт нефти из России за две с половиной недели декабря снизился более чем на 10 процентов по сравнению с прошлым месяцем на фоне эмбарго Европейского союза и потолка цен на нефть. Об этом сообщает «Коммерсантъ».