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11:14, 21 декабря 2022Россия

Пьяный россиянин на самосвале попросил рабочего помочь и насмерть его раздавил

Под Волгоградом пьяный водитель самосвала попросил рабочего помочь и насмерть его раздавил

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В станице Сергеевской Волгоградской области пьяный водитель самосвала попросил разнорабочего помочь и задавил его насмерть. Об этом сообщает портал V1.RU.

По данным издания, 43-летний россиянин согласился присоединить прицеп к самосвалу на территории базы крестьянского фермерского хозяйства (КФХ). В этот момент, по версии следователей, водитель совершил на рабочего наезд, сдавая задним ходом.

От полученных травм мужчина скончался на месте. По факт произошедшего организовали проверку, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Хакасии башенный кран упал и насмерть придавил одного рабочего. Кроме того, в результате происшествия два человека получили травмы. Следователи начали устанавливать причины и обстоятельства случившегося.

До этого под Волгоградом дорожный каток раздавил рабочего во время укладки асфальта.

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Анна Щербакова
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