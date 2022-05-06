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Дорожный каток раздавил россиянина во время укладки асфальта

Под Волгоградом дорожный каток раздавил рабочего во время укладки асфальта

Фото: Nikolay Gyngazov / Russian Look / Globallookpress.com

В Волгоградской области дорожный каток во время укладки асфальта раздавил рабочего. Об этом сообщает региональный отдел Следственного комитета России (СКР) на своем сайте.

По данным ведомства, инцидент произошел 2 мая на территории одного из предприятий города Волжский. В результате наезда катка 42-летний мужчина скончался на месте.

Следственный комитет возбудил дело по части 2 статьи 216 Уголовного кодекса России («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Ранее в Москве снегоуборочная машина насмерть задавила мужчину. Погибший подошел вплотную к технике, когда она начала движение.

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Константин Лысяков
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