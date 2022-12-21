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18:48, 21 декабря 2022Мир

В Европе узрели изоляцию России от Китая и Индии

Замглавы МИД Чехии Курфюрст заявил, что Россия все больше изолирует себя от Китая и Индии

Фото: Unsplash

Россия все больше изолирует себя на международной арене, причем даже от Китая и Индии, поскольку продолжает атаковать критическую инфраструктуру на Украине. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Чехии Ярослав Курфюрст в интервью EURACTIV.cz.

«"Изоляция" может быть слишком сильным словом, но эти две страны не хотят идентифицировать себя с российской агрессией и проявляют растущее недовольство», — сказал Курфюрст в интервью. При этом замглавы МИД европейского государства считает, что некоторые страны могут получить экономическую выгоду от боевых действий, если Россия продает им сырье по более выгодным ценам из-за санкций.

Он добавил, что конфликт указал на пробелы в военных возможностях западных стран, в том числе Чехии. В частности, Курфюрст полагает, что система противоракетной обороны Чехии довольно слаба, и стране стоит ее развивать.

21 декабря Германия начала процедуру по передаче Чехии танков «Леопард-2» взамен старой советской техники, переданной Украине. Власти ФРГ обязались передать Праге 14 танков. Первый «Леопард-2» Чехия получила 21 декабря.

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Виктория Кондратьева
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