Военные России и Белоруссии начали отрабатывать ведение боя в городе

Минобороны Белоруссии сообщило о совместных с Россией учениях по ведению боя в городе

Российские и белорусские военные отрабатывают ведение боя в городских условиях в ходе мероприятий по боевому слаживанию частей вооруженных сил двух стран, сообщило Министерство обороны Белоруссии в Telegram.

«В тренировочном комплексе проходят тренировки по имитации боестолкновения в городских условиях, включая зачистку внутренних помещений зданий», — говорится в сообщении. Помимо этого, экипажи боевых машин проходят занятия по управлению техникой в лесном массиве.

Ранее стало известно, что Белоруссия ограничила въезд, вход и временное пребывание в пограничной полосе на территории трех районов Гомельской области, которая граничит с Украиной.