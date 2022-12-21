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09:59, 21 декабря 2022Бывший СССР

Военные России и Белоруссии начали отрабатывать ведение боя в городе

Минобороны Белоруссии сообщило о совместных с Россией учениях по ведению боя в городе
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Eduard Korniyenko / Reuters

Российские и белорусские военные отрабатывают ведение боя в городских условиях в ходе мероприятий по боевому слаживанию частей вооруженных сил двух стран, сообщило Министерство обороны Белоруссии в Telegram.

«В тренировочном комплексе проходят тренировки по имитации боестолкновения в городских условиях, включая зачистку внутренних помещений зданий», — говорится в сообщении. Помимо этого, экипажи боевых машин проходят занятия по управлению техникой в лесном массиве.

Ранее стало известно, что Белоруссия ограничила въезд, вход и временное пребывание в пограничной полосе на территории трех районов Гомельской области, которая граничит с Украиной.

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Василий Мека
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