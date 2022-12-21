Женщина узнала о существовании жуткой потайной комнаты в своем доме

Kidspot: семья обнаружила в купленном доме забитую припасами комнату выживальщиков

Жительница США несколько месяцев не знала, что в ее доме имеется жуткая потайная комната с запасами на случай конца света. Об этом сообщает Kidspot.

В начале 2022 года пользовательница TikTok Хизер Бендж @heatherbenge и ее семья выкупили заложенный предыдущим владельцем дом. Спустя восемь месяцев в ее дверь постучал сосед и рассказал женщине, что в ее доме есть целая комната, о существовании которой она не подозревала.

Площадь обнаруженного помещения составляла около 300 квадратных метров. Впервые зайдя в комнату, Хизер заметила множество упаковок с бутилированной водой, полки с сухим пайком и квитанции на боеприпасы. По всей видимости, предыдущие владельцы были выживальщиками. Забитую припасами комнату, скорее всего, в последние пять лет не открывали.

Теперь женщина использует это помещение как место для хранения, хотя ранее огромную комнату использовали в качестве домашнего кинотеатра. В ней были установлены проектор, звуковая система и кресла.

Пользователи соцсети предложили свои способы использования комнаты. «Превратите ее в гардеробную мечты», — написал один из них. «Не говорите детям: место для хранения закусок, отдыха и хранения. Список бесконечен!» — подчеркнул автор еще одного комментария. Других пользователей озадачило, как так вышло, что семья все это время не замечала комнату.

Ранее сообщалось, что двое жителей Великобритании обнаружили в 200-летнем доме в британском городе Линкольн потайной подвал со старинным алкоголем.