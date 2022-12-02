Мужчины нашли в доме потайной подвал со старинным алкоголем

Newsweek: двое мужчин обнаружили в 200-летнем доме подвал с алкоголем 1897 года

Двое жителей Великобритании обнаружили в 200-летнем доме в британском городе Линкольн, графство Линкольншир, потайной подвал со старинным алкоголем. Об этом сообщает Newsweek.

Пользователь TikTok по имени Лука (@luca2198) и его друг Том знали, что в их доме есть потайной подвал. Мужчины вырезали часть пола с помощью пилы и сняли на видео, как они спускаются по лестнице в получившееся отверстие, чтобы узнать, что скрывается за ним. Внизу оказалась выложенная кирпичом комната, заполненная пылью и мусором. В углу мужчины нашли стеклянные бутылки с надписью «Всемирно известная кровяная микстура Кларка».

«Это невероятно», — сказал один из британцев. Кроме микстуры, в подвале нашлось еще несколько бутылок, в одной из которых, предположительно, был разлит бренди, а в других — виски 1897 года. «Похоже, здесь была какая-то старинная вечеринка», — пошутили мужчины, разглядывая находки.

В комментариях пользователи TikTok поделились своими реакциями на увиденное. «Эти бутылки стоят огромных денег», — написал один из них. «Вы нашли небольшую золотую жилу», — подчеркнул второй. «Отнесите эти бутылки на оценку прямо сейчас. Возможно, они окупят вам приобретение дома», — написал еще один автор комментария. Некоторые пользователи предложили мужчинам воспользоваться металлоискателем, чтобы обыскать весь подвал.

Создатель микстуры Фрэнсис Кларк родился в 1842 году в семье химика. Считался известным филантропом, создал собственное химическое производство, когда ему было всего 17 лет, и в течение трех сроков был мэром Линкольна. Его микстура, которую нашли британцы, была очень популярна в 1860-е. Тогда считалось, что этот препарат помогает при лечении ран, опухолей, цинги, ревматизма, подагры, прыщей и других недугов. В 1909 году Британская медицинская ассоциация проанализировала микстуру и выяснила, что он состоит из воды, небольшого количества сахара, спирта и незначительной доли хлороформа и аммиака. Никакой пользы для здоровья от этой смеси нет.

Ранее сообщалось, что жительница Канады вместе с родителями осматривала новый дом перед покупкой и нашла огромную потайную комнату с окном, спрятанную в задней стене шкафа. Она подчеркнула, что «это самое крутое, что она видела в жизни».