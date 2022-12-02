Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:23, 2 декабря 2022Из жизни

Мужчины нашли в доме потайной подвал со старинным алкоголем

Newsweek: двое мужчин обнаружили в 200-летнем доме подвал с алкоголем 1897 года

Двое жителей Великобритании обнаружили в 200-летнем доме в британском городе Линкольн, графство Линкольншир, потайной подвал со старинным алкоголем. Об этом сообщает Newsweek.

Пользователь TikTok по имени Лука (@luca2198) и его друг Том знали, что в их доме есть потайной подвал. Мужчины вырезали часть пола с помощью пилы и сняли на видео, как они спускаются по лестнице в получившееся отверстие, чтобы узнать, что скрывается за ним. Внизу оказалась выложенная кирпичом комната, заполненная пылью и мусором. В углу мужчины нашли стеклянные бутылки с надписью «Всемирно известная кровяная микстура Кларка».

Материалы по теме:
«Эту тайну лучше оставить нераскрытой» Странные находки, мистические монолиты и коллекция костей: самые жуткие загадки 2020 года
«Эту тайну лучше оставить нераскрытой»Странные находки, мистические монолиты и коллекция костей: самые жуткие загадки 2020 года
9 января 2021
«Это безумно пугает» На дне озер иногда скрываются страшные тайны. Их раскрывают случайные люди
«Это безумно пугает»На дне озер иногда скрываются страшные тайны. Их раскрывают случайные люди
14 сентября 2019

«Это невероятно», — сказал один из британцев. Кроме микстуры, в подвале нашлось еще несколько бутылок, в одной из которых, предположительно, был разлит бренди, а в других — виски 1897 года. «Похоже, здесь была какая-то старинная вечеринка», — пошутили мужчины, разглядывая находки.

В комментариях пользователи TikTok поделились своими реакциями на увиденное. «Эти бутылки стоят огромных денег», — написал один из них. «Вы нашли небольшую золотую жилу», — подчеркнул второй. «Отнесите эти бутылки на оценку прямо сейчас. Возможно, они окупят вам приобретение дома», — написал еще один автор комментария. Некоторые пользователи предложили мужчинам воспользоваться металлоискателем, чтобы обыскать весь подвал.

Создатель микстуры Фрэнсис Кларк родился в 1842 году в семье химика. Считался известным филантропом, создал собственное химическое производство, когда ему было всего 17 лет, и в течение трех сроков был мэром Линкольна. Его микстура, которую нашли британцы, была очень популярна в 1860-е. Тогда считалось, что этот препарат помогает при лечении ран, опухолей, цинги, ревматизма, подагры, прыщей и других недугов. В 1909 году Британская медицинская ассоциация проанализировала микстуру и выяснила, что он состоит из воды, небольшого количества сахара, спирта и незначительной доли хлороформа и аммиака. Никакой пользы для здоровья от этой смеси нет.

Ранее сообщалось, что жительница Канады вместе с родителями осматривала новый дом перед покупкой и нашла огромную потайную комнату с окном, спрятанную в задней стене шкафа. Она подчеркнула, что «это самое крутое, что она видела в жизни».

Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Российские военные нанесли удар по ВСУ в Запорожье
Крупнейшая в мире компания по производству удобрений предупредила о дефиците
Опубликованы кадры последствий обстрела ВСУ российского поселка
В Германии не смогли найти деньги для закупки боеприпасов бундесверу
В российском регионе потерпел крушение истребитель МиГ-31
Военкоры сообщили об ударах ЧВК «Вагнер» по позициям ВСУ в Часовом Яру
На юге Москвы загорелось пришвартованное судно
Россиянам пообещали не повышать цены на деликатесы к новогоднему столу
США разрешили SpaceX развернуть до 7,5 тысячи спутников Starlink
Павел Прилучный станет отцом в третий раз
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.