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20:35, 21 декабря 2022Интернет и СМИ

Популярный в России сайт заблокировал всех Сергеев

Baza: портал HeadHunter заблокировал всех пользователей по имени Сергей

Фото: Burst / Unsplash

Крупный портал с вакансиями HeadHunter заблокировал пользователей по имени Сергей. Как сообщает Baza в Telegram, причиной этого в компании назвали сбой.

Первым о блокировке рассказал один из пользователей социальной сети Twitter. По его словам, он составил резюме, но модераторы отклонили публикацию под предлогом мата в графе с фамилией, именем и отчеством, хотя там никаких подобных выражений Сергей не оставлял. Позже стало известно еще об одном подобном случае, который также произошел с пользователем по имени Сергей.

В итоге резюме были разблокированы. Представители популярной в России компании сообщили Baza, что на сайте произошел сбой алгоритмов автомодерации. В результате пострадали обладатели не только имени Сергей, но и отчества Александрович.

Ранее HeadHunter провел опрос и выяснил, что почти половина россиян рассказала о сокращениях в своих компаниях в 2022 году. О выборочных увольнениях чаще всего говорили работники сфер добычи сырья, производства и высшего менеджмента.

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Олег Давыдов
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