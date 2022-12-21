В Совфеде высказались о сроках назначения нового главы Счетной палаты

Матвиенко допустила, что назначение главы Счетной палаты пройдет в январе 2023 года

Назначение нового главы Счетной палаты, вероятно, состоится в начале весенней сессии Совета Федерации, которая начинается в январе 2023 года. Об этом сообщила спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко, ее высказывание приводит ТАСС.

Она допустила, что Совфед пока не будет торопиться с направлением президенту России кандидатов на этот пост. О сроках назначения главы Счетной палаты пока ведутся консультации, отметила Матвиенко.

«Фамилии не могу озвучить по понятным причинам. Мы не торопимся. Это тот случай, когда нельзя ошибиться, когда нужно принять ответственное решение и направить, как и положено в соответствии с законом, три кандидатуры на рассмотрение президенту», — сказала она.

До этого сообщалось, что бывший глава Счетной палаты Алексей Кудрин вышел на работу в «Яндекс». Он занял должность советника по корпоративному развитию IT-компании.

Совет Федерации освободил Кудрина от должности главы Счетной палаты 30 ноября. Об этом сенаторов попросил президент России Владимир Путин.