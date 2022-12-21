Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:46, 21 декабря 2022Россия

В Совфеде высказались о сроках назначения нового главы Счетной палаты

Матвиенко допустила, что назначение главы Счетной палаты пройдет в январе 2023 года

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Назначение нового главы Счетной палаты, вероятно, состоится в начале весенней сессии Совета Федерации, которая начинается в январе 2023 года. Об этом сообщила спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко, ее высказывание приводит ТАСС.

Она допустила, что Совфед пока не будет торопиться с направлением президенту России кандидатов на этот пост. О сроках назначения главы Счетной палаты пока ведутся консультации, отметила Матвиенко.

«Фамилии не могу озвучить по понятным причинам. Мы не торопимся. Это тот случай, когда нельзя ошибиться, когда нужно принять ответственное решение и направить, как и положено в соответствии с законом, три кандидатуры на рассмотрение президенту», — сказала она.

До этого сообщалось, что бывший глава Счетной палаты Алексей Кудрин вышел на работу в «Яндекс». Он занял должность советника по корпоративному развитию IT-компании.

Совет Федерации освободил Кудрина от должности главы Счетной палаты 30 ноября. Об этом сенаторов попросил президент России Владимир Путин.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Матвиенко оценила вероятность скорых переговоров с Украиной
Медведев продемонстрировал знание китайского языка на встрече с Си Цзиньпином
Напавшего на четырех девушек насильника отправят на принудительное лечение
Минобороны России отчиталось о занятии выгодных высот на донецком направлении
Российские войска уничтожили украинскую самоходную установку «Бук-М1»
Минобороны утвердило техническое задание по экипировке «Легионер»
Курсам доллара и евро предрекли откат
Названа главная цель визита Зеленского в США
В Совфеде допустили ограничение срока пребывания подозреваемых в СИЗО
Роботов-пылесосов обвинили в слежке за людьми
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.