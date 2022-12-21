В Башкирии откроется выставка уникальных предметов ювелирного искусства

Выставка «Сокровища древней Уфы» откроется в честь предстоящего юбилея города

23 декабря в Национальном музее Республики Башкортостан откроется выставка «Сокровища древней Уфы: роскошь византийского золота и иранского серебра». Проект посвящен 450-летию основания Уфы, который отметят в 2024 году. Об этом сообщает Министерство культуры Башкирии.

На выставке будут представлены уникальные предметы ювелирного искусства, найденные на территории Уфы. Среди них — иранские серебряные чаши и византийские золотые украшения, накладки ножен, медальоны и монеты из некрополей. Они были обнаружены в историческом центре города в прошлом столетии.

Находки, как отмечается, указывают на многовековые связи Урала с цивилизациями Востока. Представленные экспонаты составляют сокровищницу Национального музея Республики Башкортостан и являются достоянием республики.

Ранее в Псковском музее-заповеднике прошла выставка, посвященная самому крупному за всю историю псковскому кладу. Кроме нумизматического собрания была обнаружена коллекция ценных вещей — семейных и личных реликвий. Директор музея рассказала, что клад был спрятан в 1919 году, накануне ухода из Пскова частей Северо-Западной белой армии. Хозяином клада является Александр Хвоинский, губернский секретарь и член Псковского археологического общества.

