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12:27, 21 декабря 2022Россия

В Москве отказались от еще одного бумажного документа

Вице-мэр Ракова: все клиники Москвы смогут оформлять цифровые медкарты в школы и детсады

Фото: пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

Москва открыла возможность частным и федеральным клиникам оформлять цифровые медкарты для школ и детсадов. Речь идет о медкарте по форме 026/у. Теперь первоклассникам и поступающим в детсад не придется приносить бумажную медкарту перед началом учебного года из частных и федеральных клиник. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она напомнила, что в 2021 году в цифровой вид перевели справку для ребенка по форме 026 в городских поликлиниках. Отказ от бумажной медкарты для федеральных и частных медучреждений стал следующим шагом.

Профилактические осмотры и прививки, выполненные в городских поликлиниках, сведения о диспансерном наблюдении, информация об острых и хронических заболеваниях, а также данные о группе здоровья и медицинской группе для занятий физкультурой автоматически подгружаются в цифровую медкарту. Она доступна медработникам образовательных учреждений в системе «ЕМИАС.Школа» — ежегодно это освобождает около 170 тысяч семей от сбора лишних бумажных документов

Анастасия Раковавице-мэр Москвы

Заммэра подчеркнула, что к участию в проекте приглашаются частные и федеральные клиники, поскольку жители столицы обращаются не только в городские медучреждения. «Это позволит нам упростить подготовку к первому классу и детскому саду для еще большего числа родителей», — считает Ракова.

Для участия в проекте клиники должны иметь лицензию на осуществление медицинской деятельности и быть подключенными к ЕМИАС. Медучреждение будет обязано предоставить информацию об оформленной медкарте по форме № 026/у-2000 в течение 24 часов с момента ее оформления. С порядком работы и инструкцией можно ознакомиться на сайте Депздрава Москвы.

Инга Разумовская
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