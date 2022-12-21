В Совфеде указали на странное отношение НАТО к России и Китаю

Сенатор Совфеда Пушков указал на странное отношение НАТО к России и Китаю

НАТО ведет себя как «странная организация», выражая недовольство из-за взаимодействия России и Китая. На это указал глава

комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в Telegram.

Так он прокомментировал слова постпреда США при альянсе Джулианн Смит об опасениях НАТО из-за обмена стратегиями между Москвой и Пекином.

По словам сенатора, блок открыто провозглашает Россию своим врагом, а также «не менее открыто объявляет о создании "союза демократий" против Китая, при этом выражает негодование, что Россия и Китай намерены на это отвечать и координировать свои действия».

Ранее Смит заявила, что Китай и Россия обмениваются стратегиями для ослабления Североатлантического альянса и его раскола. Посол США при НАТО подчеркнула, что у нее нет сомнений в работе Москвы и Пекина над расколом блока.