Политолог назвал выступление президента итогом большой аналитической работы

Марат Баширов: выступление президента стало итогом большой аналитической работы

Это было очень детальное выступление, вся речь президента выглядела как приказы, касающиеся конкретных задач. Это говорит о том, что была проделана огромная аналитическая работа, были сделаны выводы после того, как были обнаружены ошибки в планировании, проведении СВО. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал политолог Марат Баширов, комментируя выступление президента России Владимира Путина на расширенном заседании коллегии Министерства обороны.

«Ошибаются, конечно, все, но проигрывает в конечном итоге тот, кто эти выводы не делает. Президент четко заявил, что нет мелочей на поле боя, что, например, нужны беспилотники и так далее, — отметил эксперт. — Наша армия и так неплоха — в сражении со всем блоком НАТО, но те выводы, которые делаются и в части тактики ведения боя, и в развитии вооружений о том, что многое можно сделать более эффективным. Многое должно быть переведено на цифру, и понимание этого дает огромную надежду».

По словам эксперта, президент очень верно сказал — еще в начале СВО — что надо бить первым, и лучше эта схватка с НАТО будет происходить на территории Украины, чем она сразу произойдет на территории России. «Будет и вторая, и третья схватка, и мы совершенно точно будем более боеспособны — тот опыт, который сейчас получают Вооруженные силы России, просто бесценен», — резюмировал эксперт.

Ранее 21 декабря президент России Владимир выступил на расширенном заседании коллегии Министерства обороны, состоявшемся в Национальном центре управления обороной.

Президент, в частности, отметил, что вековые планы по уничтожению России, дезинтеграции Русского мира воплотились в создание очагов напряженности вдоль российских границ, в первую очередь — на Украине, где для атаки на России взращивался и накачивался неонацистский режим.

«Стало очевидным, что столкновения с этими силами, в том числе на Украине, неизбежны. Вопрос был только в том, когда это произойдет. Поскольку это неизбежно, лучше сегодня, чем завтра. И думаю, все присутствующие в этом зале прекрасно понимают, о чем я говорю. Имея в виду и состояние наших вооруженных сил, и наличие у нас перспективных видов вооружения, техники, которых в других странах нет, а у нас есть, — все это создает определенный запас прочности».

Также президент прямо обозначил главного виновника конфликта и противника России — США и НАТО. «Хорошо известно, что сегодня против России активно используется военный потенциал и возможности практически всех основных стран НАТО».

Глава государства заявил, что принимаются необходимые решения по усилению боеспособности Армии для гарантированной защиты России от противника любого уровня и масштаба. СВО уже повысила боеспособность российской армии: на боевое дежурство заступили новейшие образцы вооружения, которые были испытаны в боевых условиях, получен уникальный боевой опыт, который будет использован в дальнейшем.

Президент выразил уверенность в неотвратимости выполнения всех целей спецоперации. Он не рассматривает никаких иных вариантов, кроме как выполнение Россией всех поставленных целей специальной военной операции.