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08:49, 21 декабря 2022Экономика

Exxon и Shell начали отказываться от связанных с Россией танкеров

Bloomberg: Exxon и Shell начали отказываться от связанных с Россией танкеров

Фото: Caspian Pipeline Consortium / Reuters

Крупнейшие американские энергетические компании Exxon Mobil и Shell стали отказываться от найма танкеров, ранее перевозивших российскую нефть, пишет Bloomberg.

Exxon с 5 декабря начала требовать от судовладельцев гарантии, что на танкерах, сдаваемых в аренду компании, не перевозилась российская нефть или другие грузы из страны. Невыполнение этого требования позволит Exxon прекратить действие контракта. От связанных с Россией танкеров отказалась и Shell.

Компания отдает предпочтение судам, которые не перевозили российскую нефть в последних трех рейсах. Санкции спровоцировали появление так называемого темного флота танкеров, которые, как ожидается, будут служить интересам России, отмечает издание.

Экспорт нефти из России за две с половиной недели декабря снизился более чем на 10 процентов по сравнению с прошлым месяцем на фоне эмбарго ЕС и потолка цен на нефть.

С 5 декабря в ЕС начало действовать эмбарго на ввоз сырой российской нефти по морю. В тот же день в Австралии, странах ЕС и «Большой семерки» заработало правило о предельной цене закупки нефти российского происхождения, которая поставляется в третьи страны по морю. Ее установили на уровне 60 долларов за баррель.

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Платон Щукин
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