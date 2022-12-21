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18:41, 21 декабря 2022Экономика

Сотрудники Tesla попадут под новую волну увольнений

Electrek: Tesla снова начнет увольнять сотрудников и заморозит наем в 2023 году

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Сотрудники производителя электромобилей Tesla попадут под новую волну увольнений в 2023 году из-за финансовых проблем в компании на фоне решения ее основателя Илона Маска уделять больше времени управлению в Twitter, пишет издание Electrek со ссылкой на источники. Также Tesla заморозит наем новых работников.

Остается неясным, насколько обширным будет ограничение на прием новых кадров, поскольку компания все еще планирует расширение производственных мощностей на некоторых площадках. Известно, что увольнения связаны с резким падением рыночной стоимости акций Tesla более чем на 60 процентов с начала года. Как пишет Electrek, до сих пор падение акций не отражалось на финансовых и производственных показателях компании, но последние решения свидетельствуют о том, что менеджмент видит «более глубокие тревожные тенденции».

При этом сам Илон Маск не раз утверждал, что падение акций Tesla не связано с проблемами у Twitter или его высокой загруженностью, и отмечал, что всему виной макроэкономическая нестабильность и повышение ключевой ставки со стороны Федеральной резервной системы США. Издание указывает, что таким образом Маск, вероятно, пытается заранее найти оправдания для плохих финансовых результатов Tesla в четвертом квартале.

В июне Маск уже попросил менеджмент автомобильного гиганта уволить десять процентов сотрудников и приостановить наем. В то время как увольнения удалось оправдать быстрым ростом компании, который периодически сопровождался приемом на работу неэффективных кадров, ограничение набора новых сотрудников вызвало беспокойство из-за необходимости развивать крупные производственные площадки. Однако уже в октябре Tesla отменила запрет на наем и возобновила его на заводах в США и Германии. Electerek предполагает, что компания и в этот раз быстро вернется к росту численности персонала.

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Данил Дмитриев
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