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18:03, 21 декабря 2022Моя страна

Алтайскую пещеру включат в список ЮНЕСКО

Комиссия РФ по делам ЮНЕСКО внесла Денисову пещеру в предварительный список наследия

Фото: Cheburgenator / Wikimedia

Денисову пещеру в Алтайском крае собираются включить в перечень наследия ЮНЕСКО — сейчас памятник природы внесли в предварительный список. Об этом сообщается в Telegram-канале Минкультуры России.

В ведомстве рассказали, что Комиссия РФ по делам ЮНЕСКО одобрило заявку по объекту и внесла пещеру в предварительный список всемирного наследия.

«Теперь эксперты могут приступать к подготовке номинационного досье. Она включает масштабный объем научных исследований», — говорится в сообщении.

Денисова пещера — пещера в Солонешенском районе Алтайского края, где впервые были найдены ископаемые останки вымершего подвида древних людей — «денисовцев» или «денисовского человека». Найденные специалистами археологические материалы имеют возраст более 300 тысяч лет.

Ранее в ноябре в республике Алтай нашли природную зону, напоминающую ландшафты Чукотки. Похожее на заполярные территории место обнаружили в южной части Алтайского заповедника, в районе озера Джулукуль. В этом районе также находится так называемая «мамонтовая степь», в которой обитали мамонты.

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Дарья Рыбак
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