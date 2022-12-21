Германия потратит десятки миллиардов евро на спасение энергогиганта

ЕК одобрила решение Германии потратить €34,5 млрд на рекапитализацию Uniper

Еврокомиссия (ЕК) одобрила решение Германии потратить десятки миллиардов евро на спасение энергогиганта Uniper, указано в пресс-релизе исполнительного органа ЕС. Всего на эти цели немецкое правительство направит 34,5 миллиарда евро — восемь из них уйдут на немедленное пополнение наличного капитала компании, а остальные 26,5 — на пополнение уставного.

«Эта мера была одобрена в соответствии со статьей 107 Договора о функционировании Европейского союза в качестве признания, что экономика ЕС испытывает серьезные проблемы», — указано в сообщении ЕК.

При этом европейские власти установили несколько ограничений на операционную деятельность Uniper — теперь немецкой компании запрещено продавать доли в ряде международных проектов, выплачивать премии и рекламировать господдержку как конкурентное преимущество.

Энерогигант Uniper находится на грани банкротства из-за отсутствия поставок от российского «Газпрома». Поставки прекратились в конце августа после взрыва «Северных потоков», а в декабре Uniper инициировал арбитражное разбирательство, где потребовал у российского концерна возмещения убытков, которые оценил более чем в 11,6 миллиарда долларов. В том же месяце ЕК одобрила национализацию Uniper немецкими властями.